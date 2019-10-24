ترحيب واسع بين المعلمين وقائدي المدارس بعودة الإختبارات التحريرية

نايف السالم(صدى):

رحب المعلمون وقائدوا المدارس بقرار عودة الإختبارات التحريرية إلى جانب التقويم المستمر بالصفوف العليا للمرحلة الإبتدائية ، مؤكدين أنه خطوة تصحيحية هامة لرفع مستوى الطلاب .

وقال وكيل مدرسة سابق ، أن الإختبارات التحريرية تعمل على تقييم الطالب بالشكل الصحيح بعيداً عن المزاجية ، فضلاً عن تعويد الطلاب على أجواء الإختبارات .

وشاركه في الرأي معلم ، الذي أكد أن الإختبارات التحريرية تعيد مهارات القراءاة والكتابة التي لا زال طلاب يعانون من عدم إتقانها نتيجة الإعتماد على التقويم المستمر وحده.

وأشاد بتصحيح “التعليم ” للمسار قبل أن تُضار أجيال قادمة مع التشديد على إتقان القراءة والكتابة للطلاب الحاليين .

وأعاب معلم على التقويم المستمر نتيجة لكمية الإجراءات وعدم الدقة في التقييم مما يجبر المعلم على منح علامة النجاح للكل ، مشيداً بقرار عودة الإختبارات التحريرية .

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