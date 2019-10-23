بالفيديو.. مسؤول بالتعليم يفسر عودة الإختبارات التحريرية للإبتدائي والمتوسط

عادل الحربي(صدى):

أثار قرار عودة الإختبارات التحريرية للمرحلتين الإبتدائية والمتوسطة التساؤل حول الأسباب وراء ذلك ومدى صحة الأحاديث المترددة حول ضعف مستوى القراءة والكتابة لدى الطلاب .

ورد مدير إدارة التقويم بوزارة التعليم عبد الله العرفج على مقدم برنامج “معالي المواطن ” المذاع على قناة “إم بي سي ” الفضائية والذي بادره بالسؤال مباشرة ” هل صحيح عيالنا ماعادوا يعرفون يكتبون ؟ ، ليؤكد “العرفج ” أنه لا يمكن القول بإنعدام مهارات القراءاة والكتابة إلا أن هناك ضعف تقر به الوزارة كشفت عنه عمليات التقييم المستمرة التي تقوم بها .

وقال “العرفج ” أن القرار ليس وليد اللحظة وإنما نتيجة لمتابعة نتائج التقويم المستمر والتي أكدت أن الطلاب بحاجة إلى أسلوب مصاحب معه ، وذلك بعد عدة لقاءات لا زالت مستمرة مع المعلمين وقائدي المدارس ، الذين أكدوا على أهمية تكثيف مهارات الكتابة والقراءة .

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت عودة الإختبارات التحريرية نهاية الفصل الدراسي للمواد الشرعية للعلوم الشرعية كالتوحيد والفقه والحديث واللغة العربية بالإضافة إلى الدراسات الإجتماعية والعلوم الزراعية ، وذلك بعد تعديل المادة الخامسة من لائحة تقويم الطلاب التي ألغت الاختبارات التحريرية وحولتها للتقويم المستمر عام 2006 .