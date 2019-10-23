بالفيديو.. مسؤول بالتعليم يفسر عودة الإختبارات التحريرية للإبتدائي والمتوسط
أثار قرار عودة الإختبارات التحريرية للمرحلتين الإبتدائية والمتوسطة التساؤل حول الأسباب وراء ذلك ومدى صحة الأحاديث المترددة حول ضعف مستوى القراءة والكتابة لدى الطلاب .
ورد مدير إدارة التقويم بوزارة التعليم عبد الله العرفج على مقدم برنامج “معالي المواطن ” المذاع على قناة “إم بي سي ” الفضائية والذي بادره بالسؤال مباشرة ” هل صحيح عيالنا ماعادوا يعرفون يكتبون ؟ ، ليؤكد “العرفج ” أنه لا يمكن القول بإنعدام مهارات القراءاة والكتابة إلا أن هناك ضعف تقر به الوزارة كشفت عنه عمليات التقييم المستمرة التي تقوم بها .
وقال “العرفج ” أن القرار ليس وليد اللحظة وإنما نتيجة لمتابعة نتائج التقويم المستمر والتي أكدت أن الطلاب بحاجة إلى أسلوب مصاحب معه ، وذلك بعد عدة لقاءات لا زالت مستمرة مع المعلمين وقائدي المدارس ، الذين أكدوا على أهمية تكثيف مهارات الكتابة والقراءة .
وكانت وزارة التعليم قد أعلنت عودة الإختبارات التحريرية نهاية الفصل الدراسي للمواد الشرعية للعلوم الشرعية كالتوحيد والفقه والحديث واللغة العربية بالإضافة إلى الدراسات الإجتماعية والعلوم الزراعية ، وذلك بعد تعديل المادة الخامسة من لائحة تقويم الطلاب التي ألغت الاختبارات التحريرية وحولتها للتقويم المستمر عام 2006 .
وزير التعليم يعتمد اختبارات تحريرية لمواد في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة
أسباب عودتها يكشفها عبدالله العرفج مدير إدارة التقويم بوزارة التعليم لـ #معالي_المواطن#MBC1 pic.twitter.com/zEgvZ4MTwO
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) October 22, 2019
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