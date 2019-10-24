تركي آل الشيخ يعلن استعداده للتكفل بعلاج لاعب الأهلي المصري

طلال الغامدي(صدى):

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، ومالك نادي ألميريا الإسباني، دعمه للاعب محمد محمود، لاعب خط وسط النادي الأهلي المصري، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية.

وقال آل الشيخ مواسيا اللاعب: سلامات للاعب محمد محمود، ولو أقدر أقدم أي حاجة في علاجه في أي مكان في العالم أنا جاهز.

وأكد الأطباء أن اللاعب يعاني من قطع في الرباط الصليبي ويحتاج إلى إجراء جراحة، وأن غيابه سيستمر 9 أشهر.

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