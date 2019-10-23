تركي آل الشيخ يعلن عن فاعلية مذهلة لاكتشاف الفضاء بموسم الرياض

عادل الحربي(صدى):

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، عن تنظيم فاعلية معرض اكتشاف الفضاء ضمن فعاليات موسم الرياض، الذي تدور فعالياته بالمملكة خلال الفترة من 11 أكتوبر إلى منتصف ديسمبر.

وقال آل الشيخ عبر حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي ، “اكتشاف الفضاء من المركبات الفضائية إلى كوكب الأرض، بتعيش تجربة فضائية مذهلة من خلال أحد أكبر المعارض السياحية في العالم”.

وتابع، معلقًا على إنفوجراف يحمل شعار “جبنالك الفضاء”، “تكتشف عن قرب نماذج فضائية عالية الدقة، ومجسمات لرواد الفضاء والمركبات، وأكثر من ٣٠٠ قطعة أثرية تاريخية من ناسا!”.