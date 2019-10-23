فيديو لوزير الخارجية الجديد يكشف جوانب من شخصيته بالألمانية

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو، وزير الخارجية الجديد الأمير فيصل بن فرحان، عندما كان سفيرًا للمملكة في ألمانيا.

وكان الفيديو أثناء الاحتفال بيوم الوحدة الألماني، حيث كشف خلاله بالألمانية أنه ولد في مدينة فرانكفورت الألمانية.

كما وجه التهنئة للشعب الألماني بصفته سفيرًا للمملكة، معتبرًا أنه محظوظ لكونه يحتفل بيومين وطنيين، وهما اليوم الوطني السعودي واليوم الوطني الألماني.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله-، أمرًا ملكيًا بتعيين صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيراً للخارجية.

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