تعرّف على وزير الخارجية الجديد

الرياض(صدى):

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله-، أمرًا ملكيًا بتعيين صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيراً للخارجية.

وترصد صحيفة «صدى»، لقطات من حياة وزير الخارجية الجديد، إذ أنه سفير المملكة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية منذ 10 فبراير 2019.

كما أن وزير الخارجية عضوًا في مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية منذ أكتوبر 2017، وشغل منصب كبير المستشارين في سفارة المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتضمنت المناصب التي شغلها، منصب رئيس مجلس إدارة في شركة السلام لصناعة الطيران، بالإضافة إلى منصب مستشار في الديوان الملكي.

وجاء في الأمر الملكي:

الرقم : أ / 104

التاريخ : 24 / 2 / 1441هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 138 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440 هـ .

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعفى معالي الدكتور / إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير الخارجية من منصبه.

ثانياً : يعين صاحب السمو الأمير / فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيراً للخارجية.

ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.