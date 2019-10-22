خوفًا من الأورام السرطانية…سكان قرية بريطانية يعطلون تقنية الـ 5G

لندن(صدى):

أعلن سكان قرية في انجلترا، رفضهم تطبيق تقنية الجيل الخامس اللاسلكية 5G بسبب المخاوف من الآثار الصحية السلبية لها.

ويقول جون كيتسون أحد أعضاء الحملة المناهضة لشبكات 5G ، إن الأورام السرطانية تتزايد، مشيرًا إلى أن هناك أدلة متزايدة على وجود صلة بالإشعاع عالي التردد وتلك الإصابات.

وأشار إلى أن الإشعاع يتسبب في أضرار جسيمة لصحة الشخص، قائلا: لكن العلماء يقولون إن فهم الأنواع المختلفة من الإشعاع أمر أساسي لفهم المخاطر التي ينطوي عليها.

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