خوفًا من الأورام السرطانية…سكان قرية بريطانية يعطلون تقنية الـ 5G
أعلن سكان قرية في انجلترا، رفضهم تطبيق تقنية الجيل الخامس اللاسلكية 5G بسبب المخاوف من الآثار الصحية السلبية لها.
ويقول جون كيتسون أحد أعضاء الحملة المناهضة لشبكات 5G ، إن الأورام السرطانية تتزايد، مشيرًا إلى أن هناك أدلة متزايدة على وجود صلة بالإشعاع عالي التردد وتلك الإصابات.
وأشار إلى أن الإشعاع يتسبب في أضرار جسيمة لصحة الشخص، قائلا: لكن العلماء يقولون إن فهم الأنواع المختلفة من الإشعاع أمر أساسي لفهم المخاطر التي ينطوي عليها.
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