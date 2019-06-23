” أبل ” تستعد لدعم ال 5G بهواتف آيفون

وكالات(صدى):

تستعد شركة ” أبل ” لدعم شبكات الجيل الخامس ” 5G ” ، في الإصدارات المتقدمة من هواتف آي فون للعام 2020.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الشائعات الأخيرة التي رجحت أن تؤجل أبل دعم 5G إلى عام 2020؛ مما يجعلها متأخرةً عن نظيراتها المنتجة لهواتف أندرويد.

وتحرص ” أبل ” على دعم شبكات الجيل الخامس في هواتف ” آي فون ” ، وذلك هو السبب الرئيس وراء التوصل إلى التسوية مع ” كوالكوم ” بعد معارك قضائية كبيرة في أكثر من دولة.

تجدر الإشارة إلى أن ” أبل ” تعتزم بدء تصنيع رقائقها الخاصة التي تدعم شبكات 5G خلال عامي 2022 و 2023، وذلك في إطار سعي الشركة الأمريكية على الاستقلال عن الشركات الأخرى التي تصنع لها عتاد منتجاتها.