مباحث الآداب تقبض على «جوكر الكويت»

خالد الظفيري(صدى):

على خلفية ظهور شاب كويتي يتجول في الشوارع متقمصا شخصية «الجوكر» الشهيرة والتي تم عرضها في فيلم أمريكي، تمكن رجال مباحث الآداب في الكويت، كشف هوية الشاب.

وتم استدعاء الشاب، وهو أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، للتحقيق معه في مقر الإدارة العامة للمباحث الجنائية.

وفي التحقيقات برر الشاب تصرفه بأنه يحب تلك الشخصية واعتاد تقمص شكلها والتقاط الصور لنفسه.

وتتضمن شخصية الجوكر التي يدور حولها الفيلم الأمريكي الشهير شخصية انطوائية مضطربة عقليًا يجد صاحبها طريق الشهرة بشكل غير مقصود عبر العنف.

اقرأ أيضًا: