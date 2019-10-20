«الجوكر» يسيطر على العرب ويظهر في الكويت ومصر والعراق

وكالات(صدى):

يسيطر فيلم “جوكر” على شبّاك التّذاكر العربي والعالمي لبطله المُبدع “خواكين فينيكس”، حيث تأثّر بعض الشباب العربي بشخصية جوكر فأصبحوا يرتدونَ ملابسه الاستثنائية ويضعونَ مكياجه.

وشوهدَ شابٌّ يتجوّل بين السّيارات ليلًا مُتنكرًا بشخصية جوكر يفتعل نفس حركاته، ويُدخّن سيجارته حيث خمّن البعض بأنّه مشهد تصوير دعاية إعلانية.

وفي مصر، فقام المُخرج المصري عمر دونجا بالتّنكر بشخصية جوكر بشكلٍ مُتقن للغاية، وأخذ يتجوّل في الشوارع ليلًا تمامًا كما فعل البطل في الفيلم.

وفي العراق، برزت شخصية جوكر هذه المرّة بشكلٍ غير حقيقي، بل بأنامل أحد المُصممين العراقيين عبر برنامج فوتوشوب، عندما قامَ بإقحام الجوكر في مُظاهرات واحتجاجات العراق التي حدثت مؤخرًا في البلاد.