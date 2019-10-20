ابن عم تميم: مايحدث بلبنان دليل على وعي العرب..ولن نسمح لإيران أن تعبث بقطر

نايف السالم(صدى):

علق فهد بن عبدالله آل ثاني، ابن عم أمير قطر والمعارض للنظام القطري، على انتفاضة لبنان.

وقال فهد بن عبد الله إن مايحدث الآن في لبنان والعراق هو بسبب إرتفاع الوعي والإدراك لدى المواطن العربي.

وتابع: المواطن العربي أصبح يدرك أن أي تدخل للفرس المجوس إيران في أي دولة عربية سيدمرها.

وأضاف: أكبر دليل على ما أقولة هو ما وصلت اليه اليمن و العراق و لبنان اليوم، ولن نسمح أن تعبث إيران بوطننا قطر.

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