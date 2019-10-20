منها خفض أجور النواب والوزراء..مقترحات لاحتواء الأزمة في لبنان

بيروت(صدى):

يدرس رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، خطة اقتصادية مقترحة تنص على الإعلان عن ميزانية متوازنة للعام 2020، وذلك بالتزامن مع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وبحسب العربية، فإن الاقتراحات تضمنت أن تقتصر النفقات على الأجور وخدمة الدين ووقف كل النفقات الأخرى، إضافة إلى زيادة الإيرادات من خلال رفع الضرائب على أرباح البنوك من 17 إلى 35%؜ لعام واحد.

كما تضمن الخطة المقترحة والتي تم إعدادها بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي، خفض أجور النواب والوزراء.

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