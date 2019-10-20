بالفيديو..شابان يقلدان تركي آل الشيخ في إعلان افتتاح موسم الرياض

عادل الحربي(صدى):

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، ‏مقطعي فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر لشابين يقلدانه بطريقة طريفة، خلال كلمته في افتتاح موسم الرياض.

وانطلقت مساء الخميس الماضي، احتفالات «البوليفارد» ضمن فعاليات «موسم الرياض»، الحدث الترفيهي الأضخم في المملكة، حيث ألقى تركي آل الشيخ كلمة رحب بها بالآلاف من الضيوف الذين حرصوا على الحضور.

وقال تركي آل الشيخ: «أهلنا الكرام، في بداية هذا الموسم، نرحب بكم وبضيوفنا في الرياض، أحب أن أقول أنني من عائلة متوسطة، أمي وأبويا كانوا يجمعون رواتبهم، علشان يسفرونا نلف الدنيا في سنة، وسنة أخرى نجلس في الرياض، هذه قدرتنا وما عندنا شئ في الرياض».

وأضاف: «مين كان يتخيل إننا نشوف كل هذا في الرياض، وفي بلدنا الحبيبة، هذا الشئ ما كان بيصير لولا توفيق الله سبحانه وتعالى، ووجود شخص في مقام ورؤية الأمير محمد بن سلمان، ونقول له احنا فداك وربنا يحفظك ويحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان».

طالعه من القلب ياناس 🤩🦁 pic.twitter.com/ARn8GUJRNv — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 19, 2019

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