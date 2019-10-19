بالفيديو.. فتاة تعتدي على شاب بموسم الرياض
كشف مقطع فيديو، عن لحظة طريفة لاعتداء فتاة على شاب بالركل في قدمه أثناء مروره بجوارها في حفل افتتاح موسم الرياض.
وأوضح الفيديو، لحظة مرور الشاب وهو مندمج في الرقص أمام فتاة لتعتدي عليه بركله بقدمها ولكنه لم يكترث لها وواصل رقصه بطرافة.
لللل[ عدد التعليقات: 453 ] نشر منذ 34 دقيقة
موسم القذارة والنجاسة
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84956 ] نشر منذ 26 دقيقة
واخيبة في الجميع ..
ابو عمار[ عدد التعليقات: 29703 ] نشر منذ 26 دقيقة
ام شعر اشقر ما هي هينه
هل يعتبر هذا تحرش بالشاب ؟
فهد[ عدد التعليقات: 571 ] نشر منذ 20 دقيقة
هذا الذي يرقص عايش مع بنات من حركاته والرقص مثل البنات هذا خكرى وليس رجال ويستاهل
عبدالكريم[ عدد التعليقات: 295 ] نشر منذ 16 دقيقة
لاحول ولاقوت الابالله انضرو الي هذا الشايب كيف يتمايل كالنساء حسبني الله ونعم الوكيل علي من كان السبب في تمييع الشباب …….إنما الأمم الأخلاق ما بقيت *** فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا …..و إذا أصيب القوم في أخلاقهم *** فأقم عليهم مأتما و عويلا صلاح أمرك للأخلاق مرجعه *** فقوّم النفس بالأخلاق تستقم ……..؟؟ لازلت انتضر شخص علي بالي يدور علي دواره عشان يشارك او يرد
عبدالكريم[ عدد التعليقات: 295 ] نشر منذ 12 دقيقة
خطا املائي المعذره قصدي الشاب
زائر[ عدد التعليقات: 268 ] نشر منذ 10 دقائق
المفروض العنوان يكون فتاة تعتدي على شاذ ..وبعدين هذي اخبار تجيبونها ..ماتستحون من الله.
faeiz[ عدد التعليقات: 1165 ] نشر منذ 7 دقائق
تعتدي مره وحده أحسها قوية ههههه
عالعموم هذا الموسم برئيين منه طالما فيه من المنكرات ومايغضب الله سبحانه
اللهم لاتؤاخذنا بما فعلوا وحسبنا الله ونعم الوكيل