بالفيديو.. فتاة تعتدي على شاب بموسم الرياض

حمود العنزي(صدى):

كشف مقطع فيديو، عن لحظة طريفة لاعتداء فتاة على شاب بالركل في قدمه أثناء مروره بجوارها في حفل افتتاح موسم الرياض.

وأوضح الفيديو، لحظة مرور الشاب وهو مندمج في الرقص أمام فتاة لتعتدي عليه بركله بقدمها ولكنه لم يكترث لها وواصل رقصه بطرافة.