بالفيديو..لبنانيون يجسدون ترنح حزب الله قبل السقوط على طريقتهم الخاصة

بيروت(صدى):

ما زال الشعب اللبناني يستمر في الإبداع للتعبير عن رفضه القاطع للفساد والظلم، وذلك بتظاهرهم وانتفاضهم بطريقتهم الخاصة.

ووثق مقطع فيديو متداول، جانبا من الأحداث التي يشهدها الشارع اللبناني، حيث قرر بعض المتظاهرين تجسيد كيفية تمسك حزب الله الإرهابي والأحزاب المتبقية في النظام، مترنحة قبل السقوط القريب.

وظهر خلال المقطع مجموعة من الشباب قد صمموا أرجوحة، في رد ساخر يؤكد تمسكهم برفض القمع والفساد بكل الصور.

وفي نفس السياق قررت مجموعة أخرى من المتظاهرين في ساحة النور في طرابلس الرقص على اغنية محمد رمضان وسعد المجرّد (انساي)، وهتفوا مرددين كلمات الاغنية بالقول:انساي… يلا باي، حاملين الاعلام اللبنانية، في اشارة منهم الى وداع المسؤولين والحكومة التي يطالبون باسقاطها.

اقرأ أيضًا: