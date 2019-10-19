« دي جي وألعاب نارية » .. ليلة جنونية للمتظاهرين وسط بيروت (فيديو)

بيروت(صدى):

اشتعلت الأجواء الليلية لتظاهرات لبنان بشكل لم يتوقعه أحد، حيث قرر الشعب اللبناني مواجهة الفساد والظلم بليلة جنونية.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدد من الفيديوهات التي وثقت احتفالات الشعب اللبناني ليلًا بدلا من الهتاف.

وقرر الشعب اللبناني أخذ هدنة مسائية من خلال تشغيل أغاني وموسيقى مختلفة من خلال « دي جي » ملأت أصواته أركان بيروت.

كما استخدم الشعب اللبناني الألعاب النارية التي زينت السماء في وسط بيروت.

وكانت اندلعت تظاهرات للشعب اللبناني الغاضب خلال الأيام الماضية؛ بسبب الفساد والتدهور الاقتصادي.

وبدأ المتظاهرون احتجاجاتهم بحرق الإطارات وصور الرئيس اللبناني ووصلت إلى هذه الليلة الهادئة، حيث أقبل اليوم عدد أكبر من المتظاهرين على الشوارع المختلفة في لبنان للتأكيد على مطالبهم بإسقاط الحكومة.