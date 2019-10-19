تقرير مرعب..الطب الشرعي: هفرين خلف سُحلت واقتلع شعرها قبل رميها بالرصاص

دمشق(صدى):

كشف تقرير الطب الشرعي أن الشابة الكردية هفرين خلف، التي تم قتلها على يد قوات سورية مدعومة من تركيا، أنها لم تتعرض لإطلاق الرصاص فقط، بل تم سحلها من شعرها واقتلاعه، وضربها بأدوات صلبة وحادة.

وأوضح التقرير أن جسد هفرين خلف كان دافئاً حين وصلت المشفى، ،ومليئا بالجروح، حتى رأسها بسبب طلقات الرصاص، مشيرا إلى تعرض جسدها في مناطق مختلفة للكسور، إضافة لكسور في الفك السفلي، والعظم الصدغي للجمجمة.

كما كشف التقرير أنه تم سحلها من شعر رأسها، ما أدى إلى اقتلاعه مع الجلد من جهة رأسها الخلفية، وضرب كل من رأسها وساقها اليسرى بجسم صلب، ما ترك آثاراً واضحة في تلك المناطق.

موضحا أن سبب الوفاة نزيف حاد في الدماغ بعد إصابة الرأس بطلق ناري “.

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