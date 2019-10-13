أمريكا تعلق على مقتل هفرين خلف

واشنطن(صدى):

علق متحدث باسم الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، على مقتل السياسية الكردية هفرين خلف، مؤكدًا أن بلاده تابعت بقلق بالغ تقارير عن مقتلها.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الولايات المتحدة الأمريكية أطلعت على تقارير عن مقتل هفرين ومقاتلين أكراد أسرى، قائلًا «نعتبر تلك التقارير مثار قلق بالغ وتعكس زعزعة الوضع بشكل عام في شمال شرق سوريا منذ بدء الأعمال القتالية » .

وأشار إلى أن بلاده تدين بأقوى العبارات أي انتهاكات أو عمليات إعدام خارج نطاق القانون للمدنيين والأسرى، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو صادم لحظة إعدام هفرين خلف رئيسة حزب سوريا المستقبل.

وتم تصفية هفرين خلف يوم السبت، ضمن 9 مدنيين على يد عناصر من فصيل مسلح موالٍ لتركيا، إذ ظهر في الفيديو عناصر يطلقون النار على «خلف» وعلى السائق الخاص بها.