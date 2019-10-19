كلوب: التقرير الطبي سيحدد موقف صلاح من المشاركة أمام مانشستر يونايتد

نواف السالم(صدى):

صرح مدرب ليفربول، يورجن كلوب، بأنه ما زال ينتظر التقرير الطبي النهائي، لتحديد موقف اللاعبين المصابين، محمد صلاح وجويل ماتيب، من المشاركة في مباراة مانشستر يونايتد، الأحد.

وكان صلاح قد تعرض لإصابة قوية بالكاحل بعد تدخل عنيف من حمزة تشوردي، لاعب ليستر سيتي، خلال مباراة أقيمت في الخامس من الشهر الجاري ضمن الجولة الثامنة من الدوري، واضطر على إثرها النجم المصري لمغادرة الملعب قبل دقائق من نهاية المباراة، بفوز فريقه بهدفين مقابل هدف واحد.

وينفرد ليفربول بصدارة البريميرليج برصيد 24 نقطة، بينما يقبع مانشستر يونايتد في المركز الـ 12 بتسع نقاط.

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