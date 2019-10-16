شاهد.. محمد صلاح يحتفل بميلاد مكة مرتديًا « ماوي »

نواف السالم(صدى):

احتفل الدولي المصري محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، بعيد ميلاد ابنته الوحيدة مكة، بطريقة مبتكرة.

ونشر محمد صلاح، مجموعة صور له مع ابنته مرتديًا زي أحد أفلام الرسوم المتحركة الشهيرة، إذ يبدو أن ابنته تحب الفيلم كثيرًا.

وعلّق صلاح على الصور، بالقول: « أنا ماوي، أحضرت لكي موانا.. عيد ميلاد سعيد يا أميرتي »، مرفقًا الصور بقالب تورتة وهدايا لابنته.

ولم تظهر في الصور زوجة الدولي المصري ماجي صلاح إذ يبدو أنها هي من التقطت الصور.

وموانا هو فيلم رسوم متحركة ثلاثي الأبعاد أمريكي وهو الفيلم رقم 56 من سلسلة شركة والت ديزني لأفلام الرسوم المتحركة الطويلة الصادرة عن استوديوهات والت ديزني للرسوم المتحركة، وتم اصداره في عام 2016.