«بوليفارد الرياض» تخطف أنظار العالم وردود واسعة على «تويتر»

علي القحطاني(صدى):

حصلت مسيرة بوليفارد الرياض، على ردود فعل إيجابية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إنطلاقها مساء الخميس، بمشاركة أكثر من 1500 مؤدٍ بأزياء تنكرية.

أبدى المواطنين والمواطنات إعجابهم الشديد وفخرهم بهذا التنظيم المميز والفخم، مشيدين بالبداية الناجحة وغير المسبوقة في قطاع الترفيه بالمملكة، معبرين عن سعادتهم بالنقلة النوعية التي تعيشها المملكة وتنوع الفعاليات.

وشارك المتابعين على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الصور ومقاطع الفيديو من قلب مسيرة بوليفارد الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهية والثقافية، وسط تعليقات إيجابية بهذا الحدث الضخم.

وتلون موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بألوان الألعاب النارية التي زينت سماء وأبراج الرياض المختلفة، وسط التعليقات الإيجابية.

ونشر أحد المغردين مقطع فيديو للألعاب النارية التي زيّنت برج الفيصلية وأبراج الرياض، قائلاً «كنا نرى مثل هذه المشاهد على أبراج دول الجوار والدول الأخرى، والآن الحلم يتحقق في موسم الرياض».

وعبر آخر عن فخره بهذه الفعاليات، معلقًا «اليوم مع بداية موسم الرياض ألعاب نارية في كل مكان، وهذا برج الفيصلية ينير الرياض بالفرح والبهجة. اليوم ما أقدر أقول إلا أنه عيد».

وقالت آخرى «في موسم الرياض الواحد ما يلحق على الفعاليات من كثرها ما شاء الله، متخيلين افتتاح البوليفارد وفي مسيرة وفي ألعاب نارية على أكثر من منطقة».

وانطلق موسم الرياض، مساء الخميس، بمسيرة بوليفارد الكرنفالية التي شارك بها أكثر من 1500 مؤدٍ بأزياء تنكرية، فضلًا عن عرض دبابات هارلي والألعاب النارية والنافورة الراقصة العملاقة الأطول في المنطقة.

كما شهد «بوليفارد الرياض» حضور جماهيري ضخم تخطى الطاقة الاستيعابية للمكان بزيادة 10 أضعاف، إذ وصل إلى نحو 600 ألف زائر.

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