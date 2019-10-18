«آل الشيخ» يرد على فتاة من ذوي الإعاقة مُنعت من دخول بوليفارد الرياض

علي القحطاني(صدى):

اشتكت فتاة من ذوي الإعاقة، من أحد رجال الأمن الذي منعها من الدخول لحضور مسيرة بوليفارد الرياض.

وتفاعل رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، مع مقطع فيديو نشرته الفتاة، مطالبًا إياها باسم الشخص الذي منعها من الدخول لفتح تحقيق في الموضوع ومحاسبة المتسبب.

وردت الفتاة عليه بأنه ضابط ورفض بحجة أن الطريق موكب، رغم أن الموقع معلن عنه سابقاً أنه يمكن القدوم منه.

وقال آل الشيخ: «إن رجل الأمن في الميدان عنده تعليمات وطريق مرسوم ووضحوه بمنشورات ومقاطع فيديو الله يسلمك ف موذنبه هو يقوم بواجبه، تحياتي لك وأهلاً بك في أي منطقة من مناطق موسم الرياض وإن ماشالتك الأرض تشيلك عيونا».