بالفيديو..تركي آل الشيخ: لولا دعم ولي العهد ما شفتوا اللي صار في الرياض

عادل الحربي(صدى):

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، مقطع فيديو، موجها من خلاله رسالة لأهالي الرياض.

وقال آل الشيخ: «بكرة الوعد بيتحقق، البروفة الأخيرة للبوليڤارد والنافورة والمسيرة راح تكتمل إن شاء الله الخميس المساء ٧٠٪، حضوركم شرف لنا، والدعوة عامة».

وأضاف: «حابب أقول شي مهم، والله لولا توفيق الله ثم دعم سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لما تحقق ١٪ من اللي بتشوفونه فالرياض خصوصًا والمملكة عمومًا».

وكان آل الشيخ قد وقف، أمس الأربعاء، على آخر الاستعدادات في منطقة المربع ضمن ‫فعاليات موسم الرياض، وذلك في متابعة مستمرة وإشراف مباشر.

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