قبل انطلاقه بساعات.. تركي آل الشيخ ينشر فيديو لبوليفارد الرياض

علي القحطاني(صدى):

نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو لبوليفارد الرياض قبل انطلاقه بساعات.

ويضم بوليفارد الرياض فعاليات ترفيهية، ومطاعم ومقاهي عالمية ونافورة راقصة ثلاثية الأبعاد، حيث استعرض المقطع التجهيزات الأخيرة قبل انطلاق بوليفارد الرياض غدا الخميس.

ويذكر أن مشروع مجمع بولفيارد بالرياض؛ هو مشروع ترفيهي يستهدف الشباب والعائلات وكل الباحثين عن الفخامة والرقي، ويقع في أحد أفخم أحياء الرياض، وهو حي حطين السكني بالقرب من مركز الملك عبدالله المالي.