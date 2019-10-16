11 وظيفة شاغرة للجنسين في البنك الإسلامي للتنمية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عن وظائف شاغرة في محافظة جدة، موجهة للرجال والنساء.

وأوضحت أن الوظائف بالمسميات التالية: « أخصائي المنح الدراسية، مشارك برنامج المنح الدراسية، أخصائي أول إدارة المخاطر، رائد متخصص في إدارة النقل والبنية التحتية ».

وتضمنت الوظائف، الآتي: « كبير خبراء النقل العالمي للنية التحتية الاقتصادية، أخصائي النقل العالمي للبنية التحتية الاقتصادية، موظف مشتريات، مسؤول المشتريات، مدير قسم التسويق، مدير قسم الاتصالات، أخصائي رأس المال البشري ».

ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل والشروط والتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي هنــــــــــــا .