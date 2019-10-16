أمير الكويت يعود إلى البلاد بعد رحلة علاج في أمريكا

خالد الظفيري(صدى):

عاد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه، إلى أرض الوطن صباح اليوم قادما من الولايات المتحدة الامريكية وذلك بعد ان تم استكمال الفحوصات الطبية والتي تكللت نتائجها والنجاح.

وكان في استقباله على أرض المطار ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم والشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف جاسم المطاوعة وكبار المسؤولين بالدولة.

وقد كان في معية سموه نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسعادة الشيخ مبارك جابر الاحمد الصباح ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله الصباح الناصر الصباح.

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