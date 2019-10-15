عودة أمير الكويت إلى البلاد غدا بعد رحلة علاج بالولايات المتحدة

خالد الظفيري(صدى):

كشف أمين سر مجلس الأمة الكويتي عودة الرويعي، عن عودة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى البلاد غدًا الأربعاء.

يُذكر أن أمير الكويت كان قد توجه إلى مقر إقامته في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية؛ لتلقي العلاج إثر أزمة صحية ألمت به.

وكان الأمير صباح الأحمد سبق وقد تعرض لطارئ صحي في شهر أغسطس الماضي، قبل أن يؤكد الديوان الأميري أن أمير البلاد تعرض لوعكة صحية