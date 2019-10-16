بعد قيادته طائرة.. عقوبات جنائية محتملة تنتظر محمد رمضان والطيار ومساعده

عبدالمنان موسى(صدى):

أثار الفيديو الذي نشره الفنان المصري محمد رمضان، الأحد الماضي، وهو يقود إحدى الطائرات من داخل قمرة القيادة، حالة من الجدل والاستياء وهو ما اعتبره قانونيون جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي والقانون الدولي .

ومن جانبه اعتبر الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري المصري، إن تلك الواقعة جنائية، موضحًا، أنه لا يمكن قيادة السيارة بدون ترخيص وعقوبتها تكون جنائية، فماذا عن قيادة طائرة بدون ترخيص؟!، وتعريض حياة الركاب للخطر.

وأوضح أن سلطات المطار هي من تقوم بالإبلاغ عن تلك الواقعة؛ لمخالفة طاقم الطائرة والشركة المسؤولة، لقواعد ونظم الطيران الدولي لأن ذلك والقانون لا يسمح بذلك خاصة، وأن قائدها سمح للفنان محمد رمضان بدخول قمرة القيادة وقيادة الطائرة.

وأشار إلى أنه هنا يعاقب القائد معاقبة الفاعل وتصل العقوبة إلى السجن من عام إلى 3 أعوام وفقا للمادتين 46 و159 من قانون سلطة الطيران المدني.

من جانبها، أكدت وزارة الطيران المدني، أن الواقعة صحيحة وأنها فتحت تحقيقاً على الفور وذكرت في بيان لها، أن هذه الطائرة ليست تابعة للشركة الوطنية «مصر للطيران»، بل تتبع إحدى الشركات المصرية الخاصة، وأنه لن يتم الإفصاح عن اسمها في الوقت الحالي لأهمية ذلك لعملية التحقيق، وأن شركة مصر للطيران ليس لها علاقة بهذه الطائرة.

وكشفت الشركة أنه على الفور أصدر قرار بإيقاف قائد الرحلة ومساعده عن العمل والطيران وإحالتهما للتحقيق العاجل، وذلك لارتكابهم فعل ممنوع منعا باتا طبقا لقواعد وتعليمات الطيران المدني العالمي.

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