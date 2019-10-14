بعد قيادة محمد رمضان لطائرة.. إيقاف الطيار ومساعده

القاهرة(صدى):

كشفت مصادر بوزارة الطيران المدني في مصر، عن إيقاف الطيار ومساعده في الفيديو المتداول للنجم محمد رمضان وهو في قمرة القيادة بإحدى الطائرات.

وأكد المصادر، أن الفيديو صحيح وأن الطائرة تابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة المصرية، وأنها ليست الشركة الوطنية مصر للطيران، وفقًا لصحيفة اليوم السابع المصرية.

من جانبها، نفت شركة مصر للطيران، علاقتها بالفيديو المتداول، مؤكدة أن هذا الموقف لم يتم مطلقا على أي من رحلات الشركة سواء الدولية أو الداخلية.

وكان محمد رمضان وثق تجربته في قيادة الطائرة وهو في طريقه إلى السعودية.