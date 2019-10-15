«آل الشيخ» يتوعد بائعي التذاكر في السوق السوداء

حمود العنزي(صدى):

حذر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، من إعادة بيع تذاكر فعاليات موسم الرياض في السوق السوداء، متوعدًا بكل من يُقدم على ذلك.

وقال «آل الشيخ» في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «سيتم رصد أي شخص يثبت عليه إعادة بيع تذاكر (سوق سوداء) وسيتم محاسبته قانونيا… ولن نتساهل في هذا الموضوع أبدًا».

وانطلقت فعاليات موسم الرياض، الذي يعد أكبر موسم ثقافي وترفيهي في المملكة، يوم الجمعة الماضية، بحضور جماهيري ضخم على فعالياته المختلفة.

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