تركي آل الشيخ: إشغال الفنادق وصل 98 % منذ انطلاق موسم الرياض

عادل الحربي(صدى):

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن عوائد موسم الرياض الذي انطلق الجمعة الماضية وحتى اليوم.

وقال ” آل الشيخ ” عبر ” تويتر ” : حقق موسم الرياض أكبر عائد في الرعايات والشركات المساهمة بتاريخ المملكة بأكثر من ٤٠٠ مليون ريال… وحققت المبيعات خلال ثلاثة أيام فقط أكثر من ٢٣٥ مليون ريال

وتابع:نسبة الإشغال في الفنادق وصلت ٩٨٪ وارتفعت مبيعات رحلات قطار الشرقية-الرياض ٤٠٪.

واختتم:أما الوظائف (الموسمية) طوال موسم الرياض بلغت ٢٤ ألف وظيفة وأكثر من ٢٢ ألف متطوع بمقابل مادي.