تركي آل الشيخ: إشغال الفنادق وصل 98 % منذ انطلاق موسم الرياض
كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن عوائد موسم الرياض الذي انطلق الجمعة الماضية وحتى اليوم.
وقال ” آل الشيخ ” عبر ” تويتر ” : حقق موسم الرياض أكبر عائد في الرعايات والشركات المساهمة بتاريخ المملكة بأكثر من ٤٠٠ مليون ريال… وحققت المبيعات خلال ثلاثة أيام فقط أكثر من ٢٣٥ مليون ريال
وتابع:نسبة الإشغال في الفنادق وصلت ٩٨٪ وارتفعت مبيعات رحلات قطار الشرقية-الرياض ٤٠٪.
واختتم:أما الوظائف (الموسمية) طوال موسم الرياض بلغت ٢٤ ألف وظيفة وأكثر من ٢٢ ألف متطوع بمقابل مادي.
مغرد[ عدد التعليقات: 1115 ] نشر منذ 1 ساعة
يا سعادة المستشار ال الشيخ وفقك الله سويت كل شى بيض الله وجهك باقى عليك الشيبان لو تخلون خيمه يجتمعون فيها حتى يتعا رفون المتقا عدين الى لهم فتره با اخوياهم تبسطهم ويا ليت لو الفنانه سمير التوفيق ترجع لنا شبابتا ايام زمان
نهارالسلام[ عدد التعليقات: 1005 ] نشر منذ 54 دقيقة
برافووو 👏
صراحه إنجاز تحسد عليه
نهارالسلام[ عدد التعليقات: 1005 ] نشر منذ 54 دقيقة
برافووو 👏
صراحه إنجاز تحسد عليه