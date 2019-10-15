تزامنًا مع العدوان على سوريا..الليرة التركية أسوأ العملات أداءًا
بالتزتمن مع التوغل العسكري التركي في سوريا، هوت الليرة التركية لتصبح الأسوأ أداءًا بين العملات الرئيسية في العالم بأكتوبر الجاري.
وفقدت الليرة التركية 5 % هذا الشهر مقابل الدولار في تحرك استثنائي يتزامن مع ارتفاع مؤشر إم.إس.سي.آي لعملات الأسواق الناشئة 1.3 %.
ويقول ريتشارد هاوس خبير الأسواق الناشئة لدى ألاينس جلوبال إنفستورز: أجد صعوبة في رؤية أي حدث يصلح كمحفز إيجابي لتركيا في الوقت الحاضر، ما يحدث هو أمر مذهل تماما.
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