تزامنًا مع العدوان على سوريا..الليرة التركية أسوأ العملات أداءًا

وكالات(صدى):

بالتزتمن مع التوغل العسكري التركي في سوريا، هوت الليرة التركية لتصبح الأسوأ أداءًا بين العملات الرئيسية في العالم بأكتوبر الجاري.

وفقدت الليرة التركية 5 % هذا الشهر مقابل الدولار في تحرك استثنائي يتزامن مع ارتفاع مؤشر إم.إس.سي.آي لعملات الأسواق الناشئة 1.3 %.

ويقول ريتشارد هاوس خبير الأسواق الناشئة لدى ألاينس جلوبال إنفستورز: أجد صعوبة في رؤية أي حدث يصلح كمحفز إيجابي لتركيا في الوقت الحاضر، ما يحدث هو أمر مذهل تماما.

اقرأ أيضًا: