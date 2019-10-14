بعد فرنسا وألمانيا .. التشيك توقف تصدير السلاح لتركيا

براغ(صدى):

أعلن وزير الداخلية التشيكي يان هاماتشيك، اليوم الإثنين، أن بلاده أوقفت مبيعات السلاح لتركيا؛ لتنضم التشيك إلى بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي اتخذت الموقف ذاته؛ بسبب هجومها في شمال سوريا.

وقال الوزير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: جمهورية التشيك تعلق بشكل فوري تراخيص تصدير العتاد العسكري لتركيا.

واتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، على فرض قيود على تصدير السلاح لتركيا، لكنها لم تصل إلى حد فرض حظر شامل بالتكتل على دولة عضو في حلف الأطلسي ” الناتو “.

و قررت فرنسا وألمانيا تعليق المبيعات، بينما قالت إيطاليا إنها ستنضم للحظر.