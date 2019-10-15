أطباق مأدبة خادم الحرمين للرئيس الروسي

عادل الحربي(صدى):

كشف الصحفي الروسي ماكسيم تشيخوف، عن محتويات مأدبة الغداء التي أقامها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – تكريمًا لرئيس روسيا فلاديمير بوتين.

وأوضح الصحفي الروسي أن المأدبة شملت أطباقا متنوعة، إذ شملت قائمة الطعام طبق سمك السلمون مع نبات الهليون، كما تضمنت القائمة صدور الدجاج المشوي بالزعفران والليمون.

وتضمنت المأدبة كذلك طبق لحم الضأن، أما الحلويات فشملت موس الشوكولاتة بالمانجو.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد استقبل في قصر اليمامة بالرياض الأثنين الرئيس الروسي، كما كان في استقبال فخامته، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وتعد هذه الزيارة الثانية لبوتين إلى المملكة منذ عام 2007 م.

اقرأ أيضًا: