شاب يغتصب زميلته في العمل ويشتري لها مسكن آلام

أبو ظبي(صدى):

أقدم مشرف مشروعات يحمل جنسية دولة آسيوية عمره 29 عاماً، في دبي على خطف محاسبة من جنسية دولة آسيوية بالحيلة، واغتصابها بعد ضربها وعضها، واشترى لها مسكن آلام بعد اعتدائه عليها لشعورها بألم بالغ.

وقالت المجني عليها نها تعرفت إلى المتهم قبل شهر من الواقعة، وتواصلا مرات عدة عن طريق «واتس أب»، ثم دعاها إلى العشاء فوافقت بعد أن أقنعها بأنه لن يلحق بها أذى، ثم مر عليها بمركبة تابعة للشركة التي يعمل بها، واصطحبها إلى أحد المطاعم، ثم لاحتساء القهوة في كافتيريا.

وفوجئت به لاحقاً يتجه إلى شارع مظلم واعتدى عليها مرتين بعد عضها وضربها في بطنها ووجهها.

وأضافت المجني عليها أن المتهم أرغمها لاحقاً على تقبيله بينما كان يقوم بتصويرها، ثم هددها بالقتل إذا أخبرت أحداً، وأن لديه علاقات بأشخاص نافذين، وطلبت منه إنزالها في الطريق بعد انتهائه منها إلا أنه رفض، وكانت تشعر بآلام شديدة في الظهر، فاشترى لها مسكناً وبعض الأطعمة واتجه بها إلى منزلها.