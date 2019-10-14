الإعلامية سكينة المشيخص تنتقد محمد صلاح: «فخر العرب تحول إلى مودل»

على خلفية ظهور اللاعب المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح الأخير في جلسة تصوير مع عارضة أزياء لصالح شركة ملابس شهيرة، انتقدت الإعلامية سكينة المشيخص، هذا الظهور للنجم المصري.

وقالت المشيخص ساخرة: «فخر العرب تحول إلى مودل مع عارضة الأزياء».

وأشارت إلى أن المشكلة تكمن في أن صلاح ظهر ملتزمًا دينيًا، يقرأ القرآن ويتوضأ قبل كل صلاة، ما تسبب فى وجود هذا الانطباع الديني عنه.

ولفتت إلى كلام : «الجارديان» بأن صلاح نموذج للأسلام الصحيح، قائلة: «محمد صلاح قدم نفسه كنموذج إسلامي و هنا المصيبة».

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