شاهد.. عارضة أزياء ملابس داخلية تحتضن محمد صلاح على غلاف مجلة

ماجد محمد(صدى):

أثار النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول جدلا بظهور مثير له على غلاف مجلة بصحبة عارضة أزياء بشكل غريب.

ونشر صلاح صورتين له بصحبة عارضة الأزياء الحسناء أليساندرا أمبروسيو، على هامش حفل جوائز مجلة GQ .

وأمبروسيو 38 عامًا واحدة من أشهر عارضات الأزياء في العالم، وكانت واحدة من أشهر وجوه شركة ”فيكتوريا سيكريت“ للملابس الداخلية للسيدات قبل أن تعتزل في 2017.

وحصد الدولي المصري جائزة رجل العام من نسخة الشرق الأوسط لمجلة GQ العالمية.

واستغل صلاح فترة توقف الدوريات الأوروبية والتحاق اللاعبين بمنتخباتهم الوطنية لخوض اللقاءات الدولية التي تمتد حتى نهاية الأسبوع المقبل، ممّا يمنحه فرصة للراحة في الإمارات.