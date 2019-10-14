بالصور..ليلة تاريخية في قلب الرياض تضم نجوم الفن والرياضة

أميرة خالد(صدى):

شهد حفل صناع الترفيه الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه في الرياض، أمس الأحد، حضورا كبيرا من نجوم الفن والرياضة والإعلام في المنطقة العربية والعالم.

وتوافد عدد كبير من النجوم على الحفل المقام في فندق ريتز كارلتون الرياض، بينهم نجوم الفن في مصر، يسرا ومحمد هنيدي ورجاء الجداوي وهاني شاكر، ونجوم الفن في لبنان، وليد توفيق وملحم زين وراغب علامة وعاصي الحلاني، ومن الخليج رابح صقر وخالد عبدالرحمن وحسين الجسمي وآخرون.

ونشر المستشار تركي آل الشيخ، بعض الصور ومقاطع الفيديو من داخل الحفل، مؤكدا أنها ليلة تاريخية في قلب الرياض.

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