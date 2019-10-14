ملابس دينا الشربيني في حفل صناع الترفيه بالرياض تثير الجدل

أميرة خالد(صدى):

أثارت ملابس الفنانة المصرية دينا الشربيني، زوجة المطرب المصري عمرو دياب، خلال حضورها حفل توزيع جوائز صناع الترفيه، المقام بالرياض ضمن موسم الرياض جدلا واسعا.

وظهر النجم عمرو دياب وبصحبته دينا الشربيني مرتدية فستانا قصيرًا، ما أثار جدلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن موسم الرياض يضم حفلات غنائية لكبار نجوم الغناء في الوطن العربي منهم: راشد الماجد، أنغام، محمد حماقي، ماجد المهندس، عبادي الجوهر، عاصي الحلاني، نجوى كرم، شيرين عبدالوهاب، راغب علامة، وليد توفيق، حسين الجسمي، أصالة، صابر الرباعي، نوال الزغبي، تامر حسني، نانسي عجرم، ومحمد عبده.

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