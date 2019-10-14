من بينها العري.. شروط صارمة على محمد رمضان قبل حفل الرياض

أميرة خالد(صدى):

يبدو أن النجم المصري محمد رمضان تلقى تعليمات صارمة بشأن حفله في إطار فعاليات موسم الرياض الجارس.

وقال مصدر مقرب من محمد رمضان إن العقد بين الفنان المصري وهيئة الترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ يتضمن شروطًا وتحذيرات.

وحذرت الهيئة على محمد رمضان بألا يعتمد نفس أسلوبه على المسرح في الحفلات التي أحياها مؤخرًا في مصر، وهي الاستعانة بالفتيات أو ارتدائه ملابس غير لائقة وكاشفة لجسده.

وأشار المصدر إلى أن ” العقد المبرم بين رمضان وهيئة الترفيه يتضمن هذه الشروط، ومخالفتها تعد إخلالًا بالتعاقد بين الطرفين “.