معرض الصقور يتوهج في يومه الثالث.. و « الفهادي » يروى قصة هوايته

علي القحطاني(صدى):

سلط معرض الصقور والصيد في نسخته الثانية، الضوء على هواة الصقور ومحترفي الصيد في المملكة، مما لفت انتباه الكثير من الجماهير، نظرًا للأنواع المختلفة من الصقور وطريقة عرضها والإجابة على أسئلتهم.

وخلال المعرض، كشف حمود عبدالمانع الفهادي هوايته بصيد الصقور، مشيرًا إلى أنه يعشق الطيور بشكل عام منذ الطفولة، حيث بدأ إتقان صيد الصقور منذ 25 عامًا وأصبح يعرف أسرارهم وتفاصيلهم وكل ما يتعلق بهم.

وأضاف أن هناك العديد من العوامل ترفع من قيمة الصقور مثل الحجم واللون والشكل، حيث يرتفع سعره كلما كان حجمه أكبر، ويزداد الطلب عليه بشكل كبير.

وأكمل أن أنثى الصقر تتفوق على الذكر في اصطياد الفريسة وتصيب الهدف بإتقان كبير لذلك يرتفع سعرها أكثر من الذكر لكن كلما كبر عمرها يقل سعرها.

ووجه “الفهادي” الشكر لإدارة نادي الصقور والصيد على ذلك المعرض الذي يتيح الفرصة لهواة الصيد لعرض منتجاتهم وتسويقها داخل المملكة أمام أعين أكثر من 20 دولة مشاركة.

وشهد المعرض إقبالا كبيرًا في يومه الثالث، حيث يضم أكثر من 30 قسمًا مختصًا بالمستلزمات البيطرية وأدوات الرحلات البرية والرماية ومزاد الصقور والأسلحة الهوائية وغيرها من الأقسام.