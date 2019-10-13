بوتين: لا يمكن تحقيق تقدم في الحل السياسي بسوريا دون دور السعودية

موسكو(صدى):

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد على اهتمامه بزيارته المرتقبة للمملكة غداً الإثنين ، مشيراً إلى عمق العلاقات مع قيادة المملكه وحرصه على رد زيارة خادم الحرمين الشريفين التاريخية لموسكو قبل عامين .

وقال ” بوتين ” : السعودية دولة صديقة وزيارة خادم الحرمين لموسكو تاريخية ، و لدينا علاقات شخصية ودية جدا مع الأمير محمد بن سلمان ، وفقاً للعربية نت .

كما أكد على أهمية المباحثات مع خادم الحرمين الشريفين حول الوضع السوري ، قائلاً : لم يكن ممكنا تحقيق تقدم في الحل السياسي في سوريا من دون دور السعودية .

وحول الهجوم الذي شهدته آرامكو على منشآتها في بقيق وخريص ، قال ” بوتين ” : ندين أي عمل إرهابي يستهدف السعودية ومنشآتها النفطية .

وأضاف : لا نملك معلومات موثوقة بشأن من نفّذ هجوم أرامكو ، ولكن مستعدون للمساعدة في التحقيق في استهداف منشآت أرامكو .

وتابع قائلاً : أخبرت ولي العهد بضرورة الحصول على أدلة لتحديد من يقف وراء هجوم أرامكو ، وفي نفس الوقت أكد أن سوق النفط لن يتأثر بأي عمل إرهابي يستهدف المنشآت النفطية .

كما أشار الرئيس الروسي إلى زيادة نمو التعاون الإقتصادي مع المملكة إلى 38 % خلال النصف الأول من 2019 ، بعدما دعم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إنشاء منصة لإستثمارات روسيا ، معبراً عن طموحه لمزيد من الإتفاقيات الإقتصادية المختلفة خلال زيارته غداً

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