بوتين: لا يمكن تحقيق تقدم في الحل السياسي بسوريا دون دور السعودية
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد على اهتمامه بزيارته المرتقبة للمملكة غداً الإثنين ، مشيراً إلى عمق العلاقات مع قيادة المملكه وحرصه على رد زيارة خادم الحرمين الشريفين التاريخية لموسكو قبل عامين .
وقال ” بوتين ” : السعودية دولة صديقة وزيارة خادم الحرمين لموسكو تاريخية ، و لدينا علاقات شخصية ودية جدا مع الأمير محمد بن سلمان ، وفقاً للعربية نت .
كما أكد على أهمية المباحثات مع خادم الحرمين الشريفين حول الوضع السوري ، قائلاً : لم يكن ممكنا تحقيق تقدم في الحل السياسي في سوريا من دون دور السعودية .
وحول الهجوم الذي شهدته آرامكو على منشآتها في بقيق وخريص ، قال ” بوتين ” : ندين أي عمل إرهابي يستهدف السعودية ومنشآتها النفطية .
وأضاف : لا نملك معلومات موثوقة بشأن من نفّذ هجوم أرامكو ، ولكن مستعدون للمساعدة في التحقيق في استهداف منشآت أرامكو .
وتابع قائلاً : أخبرت ولي العهد بضرورة الحصول على أدلة لتحديد من يقف وراء هجوم أرامكو ، وفي نفس الوقت أكد أن سوق النفط لن يتأثر بأي عمل إرهابي يستهدف المنشآت النفطية .
كما أشار الرئيس الروسي إلى زيادة نمو التعاون الإقتصادي مع المملكة إلى 38 % خلال النصف الأول من 2019 ، بعدما دعم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إنشاء منصة لإستثمارات روسيا ، معبراً عن طموحه لمزيد من الإتفاقيات الإقتصادية المختلفة خلال زيارته غداً
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مغرد[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 58 دقيقة
هذا عقرب ثرا يلسع ولا برا
مغرد[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 48 دقيقة
السعوديه العظما بقيادة العظما بو تين وترمب يتنا فسن ويتسابقون علي من يرضي الدوله العظما السعوديه اول بو تن ما ادان الهجوم واليوم يدينه. وامريكا قالت ابشروا ارسل لكم قوات فا اشبهه السعوديه كا الرجل الي متزوج ٢ ويتنا فسون علي من يرضيه كل واحده تقدم لخ هديه لتكسب رضاه اما قطر كا البنت اليتيمه الي عا يشه عند يهودي وبوذي وجالسين يعنفونها وهي راضيه بالتعنيف لتثبت شخصيتها
المهم السعودي العظما بقيادة العظما عا شت وعاش حكامها وشعبها الو في لقيادته
مغرد[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 48 دقيقة
السعوديه العظما بقيادة العظما بو تين وترمب يتنا فسن ويتسابقون علي من يرضي الدوله العظما السعوديه اول بو تن ما ادان الهجوم واليوم يدينه. وامريكا قالت ابشروا ارسل لكم قوات فا اشبهه السعوديه كا الرجل الي متزوج ٢ ويتنا فسون علي من يرضيه كل واحده تقدم لخ هديه لتكسب رضاه اما قطر كا البنت اليتيمه الي عا يشه عند يهودي وبوذي وجالسين يعنفونها وهي راضيه بالتعنيف لتثبت شخصيتها
المهم السعودي العظما بقيادة العظما عا شت وعاش حكامها وشعبها الو في لقيادته
فيصل[ عدد التعليقات: 525 ] نشر منذ 20 دقيقة
بيع الجمل يا علي