غدا.. الرئيس الروسي يزور المملكة في مباحثات موسعة مع خادم الحرمين الشريفين

الرياض(صدى):

تستقبل الرياض غداً الإثنين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في زيارة تستمر حتى صباح الثلاثاء ، تشهد مباحثات موسعة مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان .

ومن المقرر مناقشة عدد من قضايا المنطقة الملحة ، مع التركيز على الوضع السوري واليمن والخليج ،والقضية الفلسطينية ، وغيرها من القضايا الدولية والعربية .

كما تشهد الزيارة توقيع عدد من الإتفاقيات في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة والتعاون العسكري ، إذ أكد ” الكرملين ” أنه يجهز لنحو 30 وثيقة منها اقتصادية وتجارية بقيمة 2 مليار دولار .

الجدير بالذكر أن الرئيس الروسي قام بزيارة المملكة عام 2007 ، كما بادله الزيارة خادم الحرمين الشريفين عام 2017 ، في زيارة وصفها الرئيس الروسي بـ”التاريخية ” .