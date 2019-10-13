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غدا.. الرئيس الروسي يزور المملكة في مباحثات موسعة مع خادم الحرمين الشريفين

غدا.. الرئيس الروسي يزور المملكة في مباحثات موسعة مع خادم الحرمين الشريفين
الرياض(صدى):

تستقبل الرياض غداً الإثنين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في زيارة تستمر حتى صباح الثلاثاء ، تشهد مباحثات موسعة مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان .

ومن المقرر مناقشة عدد من قضايا المنطقة الملحة ، مع التركيز على الوضع السوري واليمن والخليج ،والقضية الفلسطينية ، وغيرها من القضايا الدولية والعربية .

كما تشهد الزيارة توقيع عدد من الإتفاقيات في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة والتعاون العسكري ، إذ أكد ” الكرملين ” أنه يجهز لنحو 30 وثيقة منها اقتصادية وتجارية بقيمة 2 مليار دولار .

الجدير بالذكر أن الرئيس الروسي قام بزيارة المملكة عام 2007 ، كما بادله الزيارة خادم الحرمين الشريفين عام 2017 ، في زيارة وصفها الرئيس الروسي بـ”التاريخية ” .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 84439 ] نشر منذ 4 ساعات

الله يكتب لنا اللي فيه الخير والبركه ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله لايحيية مجرم الحرب قاتل المسلمين في كل مكان وزمان هالوسخ ذا لة تاريخ قذر بقتل المسلمين في كوسوفو والشيشان يدة ملطخه بدماء الابرياء المسلمين قاتلة الله

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