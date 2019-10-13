غدا.. الرئيس الروسي يزور المملكة في مباحثات موسعة مع خادم الحرمين الشريفين
تستقبل الرياض غداً الإثنين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في زيارة تستمر حتى صباح الثلاثاء ، تشهد مباحثات موسعة مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان .
ومن المقرر مناقشة عدد من قضايا المنطقة الملحة ، مع التركيز على الوضع السوري واليمن والخليج ،والقضية الفلسطينية ، وغيرها من القضايا الدولية والعربية .
كما تشهد الزيارة توقيع عدد من الإتفاقيات في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة والتعاون العسكري ، إذ أكد ” الكرملين ” أنه يجهز لنحو 30 وثيقة منها اقتصادية وتجارية بقيمة 2 مليار دولار .
الجدير بالذكر أن الرئيس الروسي قام بزيارة المملكة عام 2007 ، كما بادله الزيارة خادم الحرمين الشريفين عام 2017 ، في زيارة وصفها الرئيس الروسي بـ”التاريخية ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84439 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يكتب لنا اللي فيه الخير والبركه ,, آمين ,,
كوكو لولو 22[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله لايحيية مجرم الحرب قاتل المسلمين في كل مكان وزمان هالوسخ ذا لة تاريخ قذر بقتل المسلمين في كوسوفو والشيشان يدة ملطخه بدماء الابرياء المسلمين قاتلة الله