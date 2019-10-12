بالفيديو.. الرئيس الروسي: حريص على رد زيارة الملك سلمان «التاريخية» لموسكو

نايف السالم(صدى):

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الإهتمام الكبير الذي يوليه على الصعيدين الشخصي والرسمي لزيارته المرتقبة للمملكة ، تعميقاً للعلاقات التي تسعى روسيا لتطويرها في جميع الإتجاهات .

كما أكد على حرصه على تبادل العلاقات الطيبة بعد زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز التاريخية مشدداً على ذلك الوصف .

وأضاف الرئيس الروسي في حديث له سيذاع غداً الأحد ، أنه يعمل على تطوير العلاقات بين روسيا والسعودية ، بالمقارنة بما كانت عليه خلال فترة الإتحاد السوفيتي ، قائلاً : خلال السنوات الأخيرة تغيرت نوعية علاقتنا وشهدت تغير جذري.

وأضاف : نحن ننظر إلى المملكة كدولة صديقة ونشأت لدي علاقات طيبة مع الملك سلمان ومع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وعلاقاتنا تتطور عملياً في الإتجاهات كافة .

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