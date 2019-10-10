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« الكرملين » يُعلن موعد زيارة بوتين للمملكة

« الكرملين » يُعلن موعد زيارة بوتين للمملكة
نايف السالم(صدى):

أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الخميس، عن موعد زيارة الرئيس فلاديمير بوتين للمملكة.

وقال” أوشاكوف ” إن بوتين سيزور المملكة الأسبوع المقبل وتحديداً في 14 أكتوبر، كما أنه سيزور دولة الإمارات العربية المتحدة في الخامس عشر من الشهر نفسه.

وأكد رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي على أن روسيا والمملكة تعتزمان توقيع عشر اتفاقات بقيمة تزيد عن ملياري دولار خلال الزيارة.


6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 29408 ] نشر منذ 13 ساعة

WELCOME MR. PUTIN

[ عدد التعليقات: 1265 ] نشر منذ 12 ساعة

الله لا يحييه

[ عدد التعليقات: 199 ] نشر منذ 10 ساعات

عليه لعنت الله كم قتلت طائراته من اخواننا في سوريا

[ عدد التعليقات: 948 ] نشر منذ 9 ساعات

أبو عمار مستأنس علشان يجي السعوديه

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