موسم الرياض.. تعليق تركي آل الشيخ على وصلة رقص لشاب في حفل BTS

علي القحطاني(صدى):

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، مقطع فيديو، لشاب يرقص ويتفاعل مع الفرقة الكورية BTS في موسم الرياض.

وعلق آل الشيخ على المقطع قائلا: يا الحبيب معرض الصقور بطريق المطار، مضيع اللوكيشن.

يذكر أن أول يوم في موسم الرياض، انطلق أمس الجمعة، وتم افتتاح فاعليتين هما معرض الصقور والصيد وحفلة لفرقة كورية.

يا الحبيب معرض الصقور بطريق المطار.. مضيع اللوكيشن pic.twitter.com/R0qdzmcCh6 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 12, 2019

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