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موسم الرياض.. تعليق تركي آل الشيخ على وصلة رقص لشاب في حفل BTS

موسم الرياض.. تعليق تركي آل الشيخ على وصلة رقص لشاب في حفل BTS
علي القحطاني(صدى):

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، مقطع فيديو، لشاب يرقص ويتفاعل مع الفرقة الكورية BTS في موسم الرياض.

وعلق آل الشيخ على المقطع قائلا: يا الحبيب معرض الصقور بطريق المطار، مضيع اللوكيشن.

يذكر أن أول يوم في موسم الرياض، انطلق أمس الجمعة، وتم افتتاح فاعليتين هما معرض الصقور والصيد وحفلة لفرقة كورية.

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