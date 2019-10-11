منها حفلات BTS ومسرحية «هنيدي».. فعاليات الأسبوع الأول لموسم الرياض
نشر حساب موسم الرياض أهم فعاليات الأسبوع الأول من الموسم الترفيهي المرتقب والتي تنطلق اليوم الجمعة وتستمر حتى منتصف ديسمبر المقبل .
وتضم خطة موسم الرياض هذا الأسبوع فعاليات متنوعة ، ولعل من أبرزها حفل فرقة BTS الكورية الجنوبية اليوم على ستاد الملك فهد الدولي .
كما سيقام اليوم معرض الصقور والصيد السعودي والذي سيستمر حتى منتصف أكتوبر الجاري ,
وسيقام منتدى صناعة الترفيه في يومي 13 ، و14 من أكتوبر ، بالإضافة لفعالية ” ويزرد أوف أوز ” من 16 وحتى 26 أكتوبر مع ألعاب نارية يوم 17 أكتوبر .
وتُعرض مسرحية ” ثلاث أيام في الساحل ” للفنان المصري محمد هنيدي خلال الفترة من 17 وحتى 20 أكتوبر ، مع مسيرة موسم الرياض في نفس اليوم الأول لعرض المسرحية .
كما يشهد الأسبوع الأول حفل غنائي ضخم للفنان تامر حسني والمطربة نانسي عجرم تحديداً يوم 18 أكتوبر ، وسط حماس كبير من جانب الجماهير .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84301 ] نشر منذ 18 دقيقة
خلوها تلعلع وتعدّي .. على وزن خلوها تصدّي ..