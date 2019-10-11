منها حفلات BTS ومسرحية «هنيدي».. فعاليات الأسبوع الأول لموسم الرياض

حمود العنزي(صدى):

نشر حساب موسم الرياض أهم فعاليات الأسبوع الأول من الموسم الترفيهي المرتقب والتي تنطلق اليوم الجمعة وتستمر حتى منتصف ديسمبر المقبل .

وتضم خطة موسم الرياض هذا الأسبوع فعاليات متنوعة ، ولعل من أبرزها حفل فرقة BTS الكورية الجنوبية اليوم على ستاد الملك فهد الدولي .

كما سيقام اليوم معرض الصقور والصيد السعودي والذي سيستمر حتى منتصف أكتوبر الجاري ,

وسيقام منتدى صناعة الترفيه في يومي 13 ، و14 من أكتوبر ، بالإضافة لفعالية ” ويزرد أوف أوز ” من 16 وحتى 26 أكتوبر مع ألعاب نارية يوم 17 أكتوبر .

وتُعرض مسرحية ” ثلاث أيام في الساحل ” للفنان المصري محمد هنيدي خلال الفترة من 17 وحتى 20 أكتوبر ، مع مسيرة موسم الرياض في نفس اليوم الأول لعرض المسرحية .

كما يشهد الأسبوع الأول حفل غنائي ضخم للفنان تامر حسني والمطربة نانسي عجرم تحديداً يوم 18 أكتوبر ، وسط حماس كبير من جانب الجماهير .