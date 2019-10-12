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دراسات تؤكد: الزواج بدون رضا الأهل ينتهي بالطلاق

دراسات تؤكد: الزواج بدون رضا الأهل ينتهي بالطلاق
عادل الحربي(صدى):

حذر الاستشاري الاجتماعي، الدكتور شجاع القحطاني، من الزواج بدون رضا الأهل سواء رجل أو امرأة، مؤكدًا أنه غالبا ما يفشل.

وشدد على أن كل الدراسات الاجتماعية تؤكد أن الزواج بدون رضا الأهل وموافقتهم، ينتهي بالطلاق، بسبب حصول المعارضة، وعدم التقبل والرفض من أهل الزوجين، وصعوبات في تقبُّل الطرف الآخر ومحبته.

وأوضح أن أي من الطرفين قد يشعر بأنه منبوذ من عائلة الزوج، أو من عائلة الزوجة؛ فيؤدي ذلك إلى حصول الخلافات وعدم التوافق بين الزوجين.

وأشار إلى أن الزواج في مجتمعنا لا يزال زواجًا عائليًّا، لا زواج شخص بشخص فقط.

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