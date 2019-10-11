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استشاري: المطلقة أحيانًا أفضل في الزواج

استشاري: المطلقة أحيانًا أفضل في الزواج
علي القحطاني(صدى):

أكد الاستشاري الاجتماعي، الدكتور شجاع القحطاني، أن المرأة المطلقة لديها خبرة في الحياة وأكثر حرص على إقامة حياة زوجية جديدة، ولديها مميزات للزواج أكثر من البنت العادية.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج « ياهلا » ، أن حاجة المرأة أو الرجل هي التي تحكم على اختيارته، موضحًا أن الفشل في الزواج الأول يعطي رغبة قوية للنجاح في الزواج الثاني.
وأوضح « القحطاني » ، أن الفتيات الصغيرت أحيانًا الزواج من رجل يكبرها بـ30 أو 40 عامًا؛ لاعتقادهن أن أمواله ستساعدها في عيش في رفاهية.


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