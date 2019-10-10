حلم تحوّل إلى كابوس.. آخر أيام طلعت زكريا

القاهرة(صدى):

كشفت نقابة الممثلين في مصر، عن آخر أيام الفنان المصري طلعت زكريا، وتفاصيل مرضه.

وأوضحت النقابة، أن طلعت زكريا تعرض لالتهاب رئوي حاد ونادر تسبب في انهيار حالته الصحية فجأة، كما تعرضت أجهزة جسمه إلى التوقف تدريجيا قبل الوفاة.

فيما قال صديقه أشرف فايق، إن الراحل كان يحلم بأن يعيش في فيلا بداخلها حمام سباحة، وعندما حقق مطلبه أصيب بفيروس من مياه حمام السباحة في بداية مرضه.

يذكر أن الفنان طلعت زكريا كان قد أصيب عام 2007، بالتهاب في أحد شرايين المخ؛ وهو ما أدى إلى إصابته بغيبوبة، لكنه تعافى منها لاحقاً.

وكان آخر ظهور لطلعت زكريا في زفاف الفنانة الشابة هنا الزاهد، إذ تعتبره بمثابة والدها، خاصة أنه تزوج والدتها لفترة، حيث ظهرت علامات المرض عليه.